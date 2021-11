Piemonte: l'agenda del consiglio comunale e regionale di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CONSIGLIO COMUNALE TORINO - Consiglio comunale, Sala Rossa, Palazzo Civico (ore 15:00).CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE - Riunione congiunta delle commissioni IV, presidente Alessandro Stecco e VI, presidente Paolo Bongioanni. Regione, (ore 9:30) - 45 anni del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte nella figura di Dino San Lorenzo, convegno a cura dell'associazione "La Porta di Vetro" e con il sostegno del Comitato resistenza e costituzione. Polo del '900 (via del Carmine 14), (ore 9:30) - Indebitamento e usura: come difendersi, corso di formazione per studenti e insegnanti della scuola secondaria di secondo grado nell'ambito del bando di concorso "Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro", a cura di e con il sostegno dell'osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura. Videoconferenza, (ore 9:30) - Riunione della IV commissione, presidente Alessandro Stecco. Regione, (ore 10:00) - Riunione della I commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. Regione, (14:30) - Diritti d'autore e originalità delle opere presentate, corso di formazione per studenti e insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nell'ambito del bando "Le Note del cuore" - anno scolastico 2021/2022 , a cura dell'Associazione "La Partita del cuore - Umanità senza confini onlus" e con il sostegno degli Stati generali per la prevenzione e il benessere. videoconferenza, (ore 14:30) - riunione della VII commissione Autonomia differenziata, affari istituz., federalismo, EE.LL., sburocratizzazione e semplificazione, presidente Riccardo Lanzo. Regione, (ore 16:00) - I luoghi di memoria, relatrice Carla Marcellini, corso di formazione per studenti e insegnanti della scuola secondaria di I grado nell'ambito del "Progetto di storia contemporanea", a cura degli Istituti storici della Resistenza del Piemonte e con il sostegno del Comitato regionale resistenza e costituzione. Videconferenza, (ore 16:30) - Il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano interviene alla proiezione del film "L'incorreggibile" di Manuel Coser. Cinema teatro Olivero, (ore 21:00). (Rpi)