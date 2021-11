M5s: Spadafora, semplifica chi riduce politica a comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno nel Movimento semplifica" pensando che tutta la politica possa essere "comunicazione", il processo politico "lo dobbiamo fare guardando ai giovani e alle tematiche ambientali". Lo ha detto il deputato M5s, già ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora a "Che tempo che fa" su Rai3. "A me fa piacere stare nel campo progressista, ma per essere alternativi al Pd bisogna avere un progetto", ha aggiunto. (Rin)