Business news: Argentina, presidente Fernandez propone "scambio tra debito e azione climatica"

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha ribadito la proposta di creare un meccanismo di "scambio tra debito e azione climatica" come "strumento per permettere ai Paesi a reddito medio e basso di avviare le trasformazioni necessarie alla transizione verso un'economia verde". Lo ha detto nel suo intervento al vertice dei capi di Stato nel quadro della Cop26 in corso a Glasgow. Fernandez ha affermato che "Paesi come l'Argentina rappresentano attraverso il loro ecosistema un sostegno ai mezzi di sussistenza di tutto il pianeta così come un contributo alla sicurezza alimentare mondiale", ma il loro impegno nella lotta contro il cambiamento climatico "deve essere considerato nel quadro di responsabilità comuni ma ben differenti". "Per avanzare con l'agenda di trasformazioni necessarie dobbiamo creare meccanismi di pagamento per servizi ecosistemici, di scambio tra debito e azione climatica e adottare il concetto di debito ambientale", ha aggiunto. (Res)