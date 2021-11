Business news: Cile, Acs e Atlantia partecipano a gara da 780 milioni per assegnazione autostrada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acs, Sacyr, Ferrovial e Acciona sono in corsa per i lavori di miglioramento di un'autostrada di 132,8 chilometri in Cile che collega Santiago con la città di San Antonio attraverso la Route 78 con un investimento previsto di 780 milioni di euro. Lo riferisce l'agenzia stampa "Europa Press". L'autostrada era sinora in concessione ad Abertis ma il governo cileno ha deciso di assegnarla ad un'altra impresa dopo la scadenza del contratto. Acs è in gara con il consorzio Ruta del Sol, completamente di proprietà di due filiali di Iridium (Chile II e Concesiones Infraestructuras Chile III), mentre l'altra sua controllata, Dragados, sarà incaricata della costruzione dei miglioramenti proposti dal governo cileno. Mentre Atlantia, che controlla il 50 per cento più una quota di Abertis, ha partecipato al processo di offerta con il consorzio di Grupo Costanera. Alla gara partecipano anche le aziende spagnole Ferrovial, Sacyr e Acciona. Il contratto per la seconda concessione dell'autostrada Santiago-San Antonio (Route 78) comprende il miglioramento, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle opere preesistenti e future per una durata massima variabile di 32 anni. Il processo di gara continuerà ora con l'apertura delle offerte economiche il 26 novembre, dopo di che inizieranno le procedure amministrative per designare l'azienda vincitrice nel primo trimestre del 2022. (Res)