Kosovo: Haradinaj (Aak), possibile cooperazione con Vetevendosje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) non chiuderà le porte della cooperazione a Vetevendosje. Lo ha dichiarato Ramush Haradinaj, leader dell'Aak, in un dibattito su "TV Dukagjini". "Non posso essere solo in questo senso. Dato che né Krasniqi né Abdixhiku hanno fatto questo, non posso fare l'eroe e rendere la mia missione danneggiare il Movimento Vetevendosje. Il mio obiettivo è rafforzare il mio partito politico. Stiamo esaminando la possibilità di coalizioni con Vetevendosje in diversi comuni", ha detto Haradinaj. (Alt)