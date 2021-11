Colombia: procuratrice generale ammette “eccessi” durante le proteste di aprile-giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi sono stati “eccessi” da parte delle forze di sicurezza nella repressione delle proteste in Colombia tra il 28 aprile e il 30 giugno scorsi. Lo ha ammesso oggi la procuratrice generale Margarita Cabello in un’intervista al quotidiano “El Espectador”. “Durante lo sciopero ci sono stati più volte eccessi da parte della forza pubblica. Parallelamente, tuttavia, c’erano anche atti di illegalità e vandalismo che hanno causato disordini istituzionali in alcune regioni”, ha osservato Cabello, secondo cui “si doveva intervenire ma rispettando i protocolli, perché anche nei momenti più difficili i diritti umani devono essere al di sopra di tutto”. La procuratrice ha sottolineato come attualmente vi siano 86 inchieste aperte e 94 procedimenti disciplinari in essere. “Solo a Calì abbiamo 25 casi, perché lì gli scontri sono stati molto più duri”, ha spiegato. Anche la morte di minorenni durante la violenza, ha proseguito Cabello, è una “questione complessa”. “I gruppi irregolari reclutano minorenni e li usano come scudi umani quando arrivano le forze dell’ordine”, ha osservato aggiungendo tuttavia che proprio tale presenza richiede ai militari di “garantire il massimo rispetto di tutti i protocolli”.(Vec)