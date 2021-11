Piemonte: il presidente del Consiglio regionale in visita all'ossario di Forno di Coazze, esempio ribellione a nazifascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qui sono seppelliti operai, contadini, impiegati, commercianti, a testimonianza dell’ampia e trasversale spinta di ribellione al nazifascismo che ci fu tra la popolazione. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, intervenendo alla commemorazione dei caduti all'interno dell'ossario di Forno di Coazze. "Quella giusta spinta ideale che portò tante persone a combattere il nazifascismo sulle nostre montagne, nelle città, nelle fabbriche e nelle campagne - ha continuato Allasia - fu uno straordinario impulso che accomunò persone di ogni posizione sociale e di ogni fede politica. La loro, prima di tutto, fu una scelta di libertà: nulla e nessuno li costringeva a lasciare le proprie case e occupazioni, a scegliere consapevolmente i disagi della vita in montagna, i duri sacrifici quotidiani della clandestinità e il rischio continuo di essere catturati, torturati e uccisi. A spingerli non erano certo l’interesse o il tornaconto personale, bensì il desiderio di tornare a testa alta fra gli uomini liberi in una libera patria", ha concluso. (Rpi)