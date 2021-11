Ucei: Bernini (FI), congratulazioni a Noemi Di Segni, saremo al suo fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Noemi Di Segni per la conferma alla presidenza dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, che sotto la sua guida ha svolto un prezioso ruolo di interlocutore con il mondo politico e istituzionale ed è stata un punto di riferimento insostituibile per il progresso civile del nostro Paese. Saremo al suo fianco nelle coraggiose battaglie contro ogni risorgente antisemitismo. Le auguro buon lavoro da parte del gruppo di Forza Italia al Senato". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.(Com)