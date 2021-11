Egitto: Al Sisi incontra responsabili delle aziende internazionale dei trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato oggi diversi leader delle aziende internazionali che producono vari mezzi di trasporto alla fiera TransMea 2021. "L'Egitto sta perseguendo un percorso di sviluppo globale sostenuto dalla volontà e decisione politica di altissimo livello, all'interno quadro di stabilità politica, di sicurezza e crescita economica", ha detto Al Sisi, citato dal portavoce presidenziale Bassam Radi. Da parte loro, i vertici delle aziende straniere si sono detti interessati a lavorare in Egitto o ad espandere i loro progetti esistenti, soprattutto alla luce delle promettenti opportunità di investimento fornite dal settore del trasporto pubblico. In particolare, secondo Radi, i dirigenti delle società hanno elogiato i progressi compiuti dall'Egitto nello sviluppo delle infrastrutture e le misure adottate per migliorare e incoraggiare il clima per gli investimenti. "L'Egitto è destinato a diventare la sesta rete ad alta velocità più grande del mondo, dopo il completamento della sua prima ferrovia elettrica ad alta velocità", ha dichiarato al Sisi. Secondo Michael Peter, amministratore delegato della compagnia tedesca Siemens, la rete ferroviaria composta quattro linee, che si estenderà per oltre 1.800 chilometri e collegherà le coste orientali e settentrionali del Paese, servirà fino a 30 milioni di cittadini all'anno, riducendo i tempi di viaggio da una media di 4 ore a 2. (Cae)