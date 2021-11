© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiunque provasse a minare la leadership" di Giuseppe Conte "minerebbe il Movimento", ma "occorre costruire intorno a lui un progetto". Lo ha detto il deputato M5s, già ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora a "Che tempo che fa" su Rai3. "Mi chiedo cosa diremo per convincere la prossima volta a votarci, non basta un leader o dei nomi, ma serve un progetto serio", ha aggiunto. (Rin)