Serbia: Vucic riceve terza dose vaccino e fa appello a senso di responsabilità cittadini

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ricevuto la terza dose del vaccino contro il coronavirus alla Fiera di Belgrado. Vucic ha esorato i cittadini serbi a vaccinarsi e ha ringraziato gli operatori sanitari per il loro lavoro e il comportamento responsabile. Secondo quanto riferito dall'emittente "N1", il capo di Stato ha dichiarato di starsi assumendo parte della responsabilità per il Paese in merito alla decisione delle istituzioni di non introdurre misure restrittive aggiuntive nella lotta alla pandemia. Inoltre, ha spiegato Vucic, le autorità sanitarie stanno facendo affidamento al senso di responsabilità dei singoli cittadini nel farsi vaccinare contro il Covid-19, dal momento che i casi sono in costante e significativo aumento. "Avremmo potuto farlo, senza violare la Costituzione, curare gratuitamente i vaccinati e curare gratuitamente i non vaccinati, ma solo fino alla quota coperta dai contributi sanitari a livello annuale, e il resto si sarebbe pagato di tasca sua le cure", ha affermato il capo di Stato serbo. “Sarebbe assolutamente giusto. Purtroppo non ci ho pensato in tempo o abbiamo creduto troppo nella coscienza e nella responsabilità delle persone. Ora è fallito e non può più essere attuato", ha proseguito il presidente serbo aggiungendo che i contributi sanitari medi ammontano a 500-550 euro all'anno, ovvero una quota "leggermente inferiore al costo di un giorno di ricovero ospedaliero". "Se lo avessimo fatto, avremmo avuto risultati migliori nella vaccinazione, ma ora possiamo solo fare appello ai cittadini affinché si facciano vaccinare", ha concluso. (Seb)