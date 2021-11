Green pass: Bernini (FI), manifestazioni fuori controllo, serve giro di vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le manifestazioni no pass sono sempre più contrassegnate dalla presenza di frange eversive, con inaccettabili episodi di violenza contro cronisti e forze dell’ordine. Serve un giro di vite, perché protestare civilmente è un diritto sacrosanto, ma infrangere leggi e divieti è inammissibile. Ma oltre ai problemi di ordine pubblico si legano quelli relativi ai commercianti, che dopo i lunghi mesi delle chiusure per lockdown vedono sistematicamente sfumare gli incassi del sabato pomeriggio, che spesso valgono la metà del fatturato. In vista del Natale, non possiamo permettere ai no pass di provocare loro i danni già subiti un anno fa a causa del Covid". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)