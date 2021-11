Brexit: ministro Esteri irlandese, Londra sembra pronta a chiedere attivazione articolo 16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sembra pronto a invocare disposizioni unilaterali di emergenza in merito alla parte dell'accordo sulla Brexit che disciplina gli accordi commerciali dell'Irlanda del Nord: una mossa che inasprirebbe i legami con Dublino, l'Unione europea e gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney in un'intervista all'emittente radiofonica "Rte". "Tutte le prove ora suggeriscono che il governo britannico sta gettando le basi per attivare l'articolo 16, e questo ovviamente è una preoccupazione", ha aggiunto in relazione all’articolo 16 del protocollo, secondo cui una delle parti può sospenderlo se ritiene che le condizioni abbiano un impatto negativo sulla vita quotidiana dei cittadini. Coveney ha affermato che il governo britannico non starebbe negoziando "in buona fede e che nell'Unione europea è sempre più diffusa l'opinione che Londra stia cercando di far fallire i colloqui chiedendo deliberatamente ciò che sanno di non poter ottenere". A ottobre, la Commissione europea ha proposto un pacchetto di misure per facilitare il commercio tra Regno Unito e Irlanda del Nord che si è fermato prima della revisione che Londra chiede alle regole commerciali post-Brexit. "Penso che l'Ue possa andare un po' oltre su alcune di queste questioni e ho indicato che il loro pacchetto non è l'ultima parola dell'Ue ma vogliono che il governo del Regno Unito lavori con loro", ha affermato Coveney. Londra ha ripetutamente minacciato di attivare misure di emergenza ai sensi dell'articolo 16, che consente a entrambe le parti di intraprendere azioni unilaterali se ritengono che l'accordo che disciplina il commercio post-Brexit stia avendo un impatto fortemente negativo sui loro interessi. (Rel)