Municipio Roma X: Ianiro-Urru (Aic), solidarietà ai Giovani democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ci siamo recati a Ostia per esprimere solidarietà ai Giovani democratici del X Municipio, protagonisti di una battaglia coraggiosa contro chi utilizza le nomine di Giunta per operazioni spartitorie, tagliando fuori una fetta di cittadinanza dal governo dei territori". Lo dichiarano in una nota Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, della rete civica di Aurelio in Comune, eletti consiglieri nel Municipio XIII (segue) (Com)