© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno prevalendo logiche che disconoscono rappresentatività, innovazione e radicalità - aggiungono -. Per noi che intendiamo la politica come servizio e tutela dell'interesse collettivo la battaglia delle ragazze e dei ragazzi di Ostia è paradigmatica, e non può rimanere politicamente e culturalmente circoscritta ai confini del loro Municipio". (Com)