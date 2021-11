Venezuela: governo accusa Guaidò di appropriazione indebita di 22 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione venezuelana, Juan Guaidò, si sarebbe appropriato indebitamente negli Stati Uniti di 22 milioni di dollari appartenenti allo Stato venezuelano. La denuncia arriva dal governo di Nicolas Maduro, secondo cui Guaidò, riconosciuto come legittimo presidente venezuelano dagli Usa, avrebbe avuto accesso alle risorse confiscate da Washington. Tra queste 1,9 milioni di dollari sarebbero andati direttamente al bilancio della presidenza ad interim di Guaidò, altri 4,4 milioni di dollari sarebbero stati destinati all’Assemblea nazionale eletta nel 2015 e controllata dall’opposizione. Inoltre, tra le altre voci, vi sarebbero 11,6 milioni di dollari erogati come “Fondi per la difesa della democrazia” e 2,8 milioni di dollari di “spese di rappresentanza legale”. Secondo Caracas, gli Stati Uniti avrebbero congelato un totale di 121,9 milioni di dollari di beni del Venezuela che sono stati trasferiti alla Federal Reserve e all’Ufficio di controllo degli asset stranieri (Ofac) del dipartimento del Tesoro Usa.(Vec)