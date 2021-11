Reddito cittadinanza: Conte, da alcuni partiti attacchi sprezzanti contro i fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcune forze politiche 'sparano' senza sosta sulle misure di sostegno per chi è in difficoltà. Con disprezzo, senza rispetto", scrive il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, con riferimento agli attacchi al Reddito di cittadinanza. "È la solita politica, che diventa forte sino a sfiorare l’arroganza con i fragili, ma si fa prudente con il resto del Paese, timorosa di perdere consenso. Per non parlare di quelle punte più spregiudicate, che si inchinano ai poteri forti e riducono la politica a comitati di affari", aggiunge Conte accennando alla vicenda che vede protagonista il leader di Italia viva, Matteo Renzi. Per il Movimento cinque stelle la politica è "ascolto e confronto prima, soluzioni poi. Con la necessaria umanità, con spirito di solidarietà", prosegue Conte che sollecita: "Non arrendiamoci a chi ha perso questa vocazione. Non perdiamo la speranza che l'azione politica possa essere migliore di come ci viene correntemente e quotidianamente rappresentata". (Rin)