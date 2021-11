Regno Unito: Covid, 10 milioni di persone hanno ricevuto terza dose vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci milioni di persone nel Regno Unito hanno ricevuto la terza dose di richiamo del vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato lo stesso premier britannico, Boris Johnson, sui suoi canali social. "Sappiamo che l'immunità vaccinale diminuisce nel tempo, quindi i 'booster' (richiami) sono fondamentali per proteggere te e i tuoi cari durante l'inverno. Per favore, ricevi questa dose salvavita non appena vieni chiamato", scrive Johnson. Il traguardo è stato raggiunto dopo che sabato sono stati somministrate 409.663 terze dosi, portando il totale a 10.062.704. Sono state somministrate anche altre 35.045 prime dosi e 23.952 seconde dosi, il che significa che 50.234.416 persone hanno ricevuto almeno una dose e 45.836.791 persone due. La dose di richiamo è disponibile per il momento nel Regno Unito per gli over 50 e per i più fragili. (Rel)