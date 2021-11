Croazia: ministro Finanze Maric positivo al Covid, è in buone condizioni di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro delle Finanze croato, Zdravko Maric, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto oggi il governo di Zagabria in una nota. Poiché un membro della sua famiglia ha sviluppato sintomi assimilabili alla malattia da Covid-19, Maric si è sottoposto ad un tampone nel fine settimana a cui è risultato positivo. Tuttavia, Maric "si sente bene" e "rimarrà in isolamento" da casa, dove proseguirà la sua attività ministeriale e "seguirà tutte le istruzioni dei medici e epidemiologi", si legge nella nota. La Croazia ha registrato oggi 4.159 nuovi casi di Covid-19 e 50 decessi correlati nelle ultime 24 ore. Il numero di casi attivi nel Paese è ora pari a32 mila, con 1.848 ricoverati in reparti ordinari e 248 persone in terapia intensiva. (Seb)