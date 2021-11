Francia: sondaggio presidenziali, Zemmour davanti di poco a Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista e opinionista ultraconservatore, Eric Zemmour, sarebbe oggi davanti alla leader del Rassemblement National (Rn), Marine Le Pen, in termini di gradimento in vista delle elezioni presidenziali e raggiungerebbe, seppur di poco, il secondo turno. E' la fotografia che emerge da un sondaggio condotto dalla società Ifop-Fiducial per l'emittente televisiva "Lci" e il quotidiano "Le Figaro", secondo cui come avvenuto nel 2012 e nel 2017, Le Pen rimane la candidata che ha più presa sulle "fasce più popolari". In caso di candidatura alle elezioni (in programma il 10 aprile 2022) di Xavier Bertrand per i Repubblicani, Zemmour sarebbe oggi davanti a Le Pen (17 per cento contro il 16 per cento). Il saggista, invece, resterebbe molto indietro rispetto al presidente Emmanuel Macron, che domina i suoi concorrenti con il 25 per cento delle intenzioni di voto. Mentre gli iscritti dei Repubblicani sono chiamati a nominare il loro candidato il 4 dicembre, il presidente della regione dell'Alta Francia e candidato alle prossime elezioni presidenziali francesi Bertrand godrebbe del 13 per cento delle preferenze, facendo meglio dell'ex capo negoziatore della Brexit per l'Unione europea, Michel Barnier con il 10 per cento dei voti e del presidente della regione dell'Ile-de-France, Valerie Pecresse ferma al 9 per cento. A seguire il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, con l'8,5 per cento, il candidato ambientalista Yannick Jadot al 7 per cento e la socialista Anne Hidalgo con il 5 per cento. Ciascuno dei tre candidati di sinistra non raggiungerebbe quindi il 10 per cento delle preferenze. (Frp)