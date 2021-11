Turchia: Erdogan riceve rappresentanti Ong bosniache (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erdogan ha ricevuto lo scorso 2 novembre a Istanbul il vicepresidente della Camera dei popoli della Bosnia Erzegovina, Bakir Izetbegovic. L'ultimo incontro ufficiale era avvenuto lo scorso agosto a Sarajevo, nel corso della visita di Erdogan in Bosnia-Erzegovina. Erdogan è stato in quei giorni anche testimone di nozze della figlia di Bakir Izetbegovic, il quale è anche leader del Partito di azione democratica (Sda), forza rappresentativa della componente musulmana del Paese. Il presidente turco si era recato in precedenza al cimitero dei martiri a Kovaci per rendere omaggio ad Alija Izetbegovic, primo presidente della Bosnia Erzegovina e padre di Bakir Izetbegovic. (Tua)