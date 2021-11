Piemonte: i principali appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Torino e in Piemonte: REGIONE PIEMONTE - Il presidente Cirio e il vicepresidente Carosso partecipano alla presentazione del progetto di riqualificazione dell’Albergo del Pellegrino. Varallo (VC), Sacro Monte, (ore 9:30) - Intervento video dell’assessore Protopapa alla giornata inaugurale del percorso formativo 2021/22 "Transizione ecologica e stili di vita oggi per domani". campus Onu di Torino, (ore 9:30) - Villa Barbara il presidente Cirio partecipa alla cerimonia per la firma dell’accordo di Programma relativo agli uffici di Prossimità del comune di Varallo. Varallo (VC), (ore 10:00) - Villa Virginia, sede del GAL Terre del Sesia, il presidente Cirio partecipa alla presentazione del progetto “Turismo Valsesia”. Varallo (VC), (ore 11:00). (Rpi)