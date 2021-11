Energia: segretaria Usa Granholm, cerchiamo modi per ridurre prezzi gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono alla ricerca di modi per ridurre il prezzo del gas dopo che l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) ha deciso di confermare i tagli alla produzione. Lo ha dichiarato all'emittente "Cnn" la segretaria all'Energia Jennifer Granholm. Il presidente Usa Joe Biden, ha affermato Granholm, "ha lanciato un appello per incrementare la fornitura, ma la scorsa settimana (l'Opec) ha deciso di non farlo. Ci sarà quindi un aumento del prezzo del carburante alla pompa. Il presidente sta comunque cercando di valutare tutti gli strumenti a sua disposizione". In questo senso, ha aggiunto la segretaria, non è escluso che gli Stati Uniti facciano ricorso alle loro riserve strategiche per stabilizzare i prezzi. (Nys)