Green pass De Corato, contro cortei Sala chieda rafforzamento forze dell'ordine

- "Dopo la manifestazione no green pass di ieri – per il sedicesimo sabato consecutivo -, il sindaco Sala pensa di cavarsela con delle parole di circostanza. Aria fritta, parole inutili mentre Milano è ostaggio dei no green pass tra cui anarchici ed ex brigatisti". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale ricordando che “Sala non ha mai chiesto il rafforzamento dell'organico di poliziotti e carabinieri per non scontentare i suoi amici dei centri sociali”. "Sangalli ha ragione – aggiunge De Corato - i danni che sta subendo Milano, a cominciare dai commercianti, sono enormi. Se non si interviene con un numero adeguato di agenti delle forze dell'ordine continueremo con le manifestazioni no green pass fino a Natale”. “La città non può tollerare un simile sfacelo che ha conseguenze gravi per tutti i milanesi”, conclude De Corato. (Com)