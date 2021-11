Iraq: ministro Esteri iraniano, attentato al premier Kadhimi mira a destabilizzare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha definito il fallito assassinio del primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, come “un tentativo di destabilizzare la sicurezza e la pace in Iraq”. Secondo quanto riferito dai media iraniani, Amirabdollahian ha intrattenuto una conversazione telefonica con l’omologo iracheno, Fuad Hussein, affermando che l’attentato è stato ideato da "criminali" dell'Iraq con l'obiettivo di danneggiare la stabilità e la sicurezza nel Paese. Nelle prime ore di oggi, la residenza del premier iracheno è nella Zona verde di Baghdad è stata attaccata da tre droni, due dei quali sono stati abbattuti. Secondo la stampa irachena, tre guardie di sicurezza sono rimaste ferite. Il premier, da parte sua, ha riferito su Twitter di stare bene, facendo appello “alla calma e moderazione da parte di tutti per il bene dell’Iraq”. (Irb)