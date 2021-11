Georgia: medico Saakhashvili, se non trasferito sue condizioni diverranno più critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di salute dell'ex presidente georgiano, Mikhail Saakhashvili, richiedono un trasferimento immediato dal centro di reclusione dove è detenuto Rustavi in un ospedale civile. Lo ha ribadito il medico personale del terzo capo di Stato della Georgia, Nikoloz Kipshidze, secondo cui Saakhashvili ha rifiutato farmaci, esami e trasfusioni dopo il materiale fotografico e video pubblicato ieri dal Servizio penitenziario, in cui si vedrebbe l'uomo assumere degli omogenizzati per bambini. "Il signor presidente ha rifiutato i test e i farmaci. Questa è una tragedia perché alcuni indicatori peggiorano ogni ora. La situazione in questo momento è critica. Pertanto, chiedo ai membri del primo Consiglio di riunirsi immediatamente e decidere cosa fare. Le sue condizioni diventeranno le più critiche, forse in poche ore", ha detto Kipshidze. (segue) (Rum)