Georgia: medico Saakhashvili, se non trasferito sue condizioni diverranno più critiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saakashvili in una intervista rilasciata questa mattina all'emittente televisiva "Pirveli" ha detto di "non riuscire più a stare in piedi fisicamente". "Sono particolarmente debole dalla mattina. I medici sono molto attenti, ma le loro risorse sono limitate. Se mi mostrano in Tv, le persone stesse capiranno la mia condizione. Non conosco un esempio del genere nella storia che il governo di qualsiasi Paese abboa così paura delle immagini e del suono del suo avversario”, ha spiegato. Secondo Saakashvili , il difensore civico ucraino, figura autorevole per la comunità internazionale, si è rivolto al Parlamento europeo dicendo che quella che viene usata contro di lui sarebbe un esempio classico di "tortura". (segue) (Rum)