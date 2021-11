Georgia: medico Saakhashvili, se non trasferito sue condizioni diverranno più critiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza dello Stato caucasico ha reso noto ieri che gli organizzatori delle azioni in Georgia a sostegno dell'ex presidente Mikheil Saakashvili starebbero pianificando un colpo di Stato nel Paese. Gli organizzatori delle azioni a Rustavi e Tbilisi avrebbero puntato a bloccare le istituzioni statali e le strade che portano al carcere di Rustavi, dove si trova detenuto lo stesso Saakashvili che sta conducendo uno sciopero della fame da 38 giorni. Secondo quanto reso noto dal Servizio di sicurezza georgiano, per fare fronte a uno scenario di "massima tensione" sono stati richiamati "ex agenti delle forze dell'ordine alle manifestazioni". L'ambiente sembrava pronto per uno scontro tra le forze di sicurezza e i sostenitori dell'opposizione, ma la manifestazione fuori dal carcere nella città di Rustavi, a sud-est della capitale Tbilisi, è stato in gran parte pacifica. (segue) (Rum)