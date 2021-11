Iraq: l'Italia condanna con fermezza l'attacco contro il premier Khadimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia condanna con fermezza l’attacco ai danni del primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, avvenuto alle prime ore di oggi. "E’ un gesto criminale e un tentativo di colpire al cuore le istituzioni democratiche irachene, a pochi giorni dalle elezioni politiche il cui svolgimento è stato considerato positivamente dagli osservatori internazionali", riferisce il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale in una nota. "L’Italia esprime solidarietà al primo ministro, al governo e al popolo iracheno e auspica che sull’attacco sia fatta subito chiarezza identificandone i responsabili. L’Italia conferma il suo sostegno alla stabilizzazione dell’Iraq, come condizione essenziale per il rilancio economico e l’attuazione di riforme necessarie ad assicurare al Paese un futuro di pace e prosperità", conclude la nota della Farnesina. (Res)