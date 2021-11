© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei ricoveri in più nei reparti ordinari, ma nessuna variazione nelle terapie intensive. Questo è il quadro odierno dell'emergenza Covid presentato dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. I casi di oggi sono 234, pari allo 0,6 per cento dei tamponi eseguiti. Sono 132 i guariti dal Coronavirus. Oggi la Regione non segnala decessi. (Rpi)