Usa: Casa Bianca pronta a difendere obbligo vaccinale dopo sentenza Corte d'appello

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronta a "combattere" per difendere l'obbligo vaccinale nei confronti dei lavoratori delle compagnie che hanno più di cento dipendenti. Lo ha dichiarato oggi all'emittente "Abc" il chirurgo generale della Casa Bianca, Vivek Murthy, dopo che ieri la Corte d'appello federale del quinto circuito ha accolto il ricorso presentato da diversi Stati a guida repubblicana e ha congelato il provvedimento dell'amministrazione, che sarebbe entrato in vigore il prossimo 4 gennaio. "Il presidente non avrebbe assunto tali misure se non le avesse ritenute appropriate e necessarie. Ora l'amministrazione è pronta a difenderle", ha osservato Murthy. (segue) (Nys)