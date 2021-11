Usa: Casa Bianca pronta a difendere obbligo vaccinale dopo sentenza Corte d'appello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza di ieri della Corte d'appello federale congela di fatto l'attuazione dell'obbligo vaccinale per le imprese private. Contro il provvedimento si era schierato in particolare il procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton. In precedenza il governatore texano Greg Abbott, anch'egli repubblicano, aveva varato un ordine che vieta l'imposizione di obblighi vaccinali all'interno dello Stato, ricevendo dure critiche dall'amministrazione Biden. "Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché queste misure sono così importanti. Nella nostra storia, abbiamo usato più volte l'obbligo vaccinale per proteggere la popolazione. Ora - ha aggiunto Murthy - è essenziale che le compagnie e i governi locali facciano la loro parte per rendere più sicuri i nostri posti di lavoro. E' per la salute della nostra gente e per il bene della nostra economia che questi obblighi hanno senso". (Nys)