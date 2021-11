Legge Bilancio: Marin-Romani (CI), priorità puntare su ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa delicatissima fase economica è fondamentale che tutte le risorse siano destinate alla ripresa. Risulta dunque incomprensibile rifinanziare il Reddito di Cittadinanza con otto miliardi di euro, addirittura un miliardo in più di finanziamento rispetto al passato. Per essere chiari: deve essere aiutato chi ha davvero bisogno, ma non può esserci spazio per l’assistenzialismo cronico". Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo alla Camera, Marco Marin, e il capo delegazione al Senato, Paolo Romani, di Coraggio Italia. "Quegli otto miliardi devono essere destinati perciò ad una maggiore riduzione del cuneo fiscale ed al calmieramento delle bollette energetiche che sta riguardando le famiglie italiane e moltissime aziende con il rischio di chiusura per molte piccole e medie di loro. L’obiettivo prioritario di una manovra espansiva deve essere quello di rendere strutturale il rimbalzo del Pil abbassando le tasse, tagliando il costo del lavoro e favorendo le assunzioni. In Parlamento si lavori per rimodulare le risorse con questi obiettivi finalizzandole tutte alla ripresa economica", concludono.(Com)