Torino: l'assessora ai Giovani, rinnovo campo basket piazza d'Armi simbolo cura territorio

- Rigenerazione urbana, giovani, aggregazione, decoro, cura del territorio: tutto sintetizzato nei sorrisi delle ragazze e dei ragazzi che vanno a canestro. Descrive in questo modo - attraverso un post su Facebook - la neo-assessora ai Giovani e alla Rigenerazione Urbana di Torino Carlotta Salerno l'abbellimento del campo da basket di piazza d'Armi a Torino. L'intervento è avvenuto grazie al contributo di Intesa Sanpaolo. "Questa mattina Andrea Lecce di Intesa Sanpaolo, Nick Cowell di Nba, ed io abbiamo tagliato il nastro per la conclusione dei lavori. E poi musica, spettacoli di freestyle, tornei e lezioni con coach Nba. La mia prima uscita pubblica come assessora non poteva essere più simbolica (e piacevole)", conclude Salerno. (Rpi)