Albania: governo pronto ad acquistare cinque motovedette dalla Turchia per sicurezza delle coste

- Il governo dell'Albania sarebbe pronto ad acquistare cinque motovedette dalla società turca Gozuyılmaz Muhendislik, che ha vinto una gara d'appalto indetta dalla polizia albanese per il progetto di gestione efficace delle frontiere verdi e blu dell'Europa, finanziato dall'Ue. Secondo quanto riporta il quotidiano turco "Daily Sabah", la società di ingegneria turca produrrà cinque unità navali, di cui una in alluminio e quattro in vetroresina, che saranno utilizzate dalla polizia albanese per la sicurezza delle coste. Alcuni dei prodotti realizzati dall'azienda turca, fondata nel distretto di Cigli nel 1996 per contribuire sia all'industria della difesa che all'economia nazionale, sono già utilizzati dalla polizia turca e inviati in altri Paesi come la Russia. Recentemente la società ha anche raggiunto un accordo con la Nigeria. Nell'ambito del progetto albanese, è iniziata a Smirne la costruzione di una barca in alluminio di 15 metri e un'altra in vetroresina di 10 metri da utilizzare nelle attività di pattugliamento. Le imbarcazioni saranno varate nel marzo del prossimo anno e consegnate al ministero degli Interni albanese a Durazzo. (Tua)