Sudan: al via disobbedienza civile, gas lacrimogeni contro i manifestanti anti-golpisti

- Le forze di sicurezza del Sudan hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni per disperdere una folla di manifestanti che oggi ha dato il via a un movimento di disobbedienza civile contro il colpo di Stato militare dello scorso 25 ottobre. I dimostranti si sono raccolti all'esterno della sede del ministero dell'Istruzione di Khartum, mostrando striscioni che chiedono il ripristino del "pieno controllo civile" sul governo. A fine ottobre, infatti, i militari sudanesi guidati dal generale Abdel Fattah al Burhan hanno assunto la guida totale del Paese arrestando il premier Abdalla Hamdok e altri ministri civili dell'esecutivo di transizione che era stato varato dopo la caduta del regime di Omar al Bashir, nel 2019. Le proteste iniziate nei giorni successivi hanno già portato alla morte di 14 dimostranti e al ferimento di altre 300 persone, secondo quanto reso noto dall'organizzazione indipendente Commissione centrale dei medici sudanesi. Negli ultimi giorni tuttavia è emerso come sia in corso un dialogo tra Burhan e Hamdok, che nel frattempo è stato liberato dai militari, e come quest'ultimo potrebbe presto ritornare alla guida del governo. (Res)