Imprese: Sangalli (Confcommercio), non tutte conseguenze pandemia visibili, dati nascondono fragilità

- Oggi i segnali della ripresa sono evidenti, “ma è una ripresa – come più volte ha ricordato il premier Mario Draghi – che deve essere mantenuta nel tempo se vogliamo che abbia effetti realmente positivi sulla nostra economia. Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Confcommercio alla cerimonia della consegna del premio "Impresa e lavoro" che si è tenuta oggi al Teatro alla Scala. “Le conseguenze della crisi economica provocate dall'emergenza sanitaria – ha proseguito - non sono tutte visibili. I dati, apparentemente rassicuranti, nascondono fragilità che non possiamo né ignorare né sottovalutare. E queste fragilità sono soprattutto legate a deficit di investimenti nell'innovazione, nelle infrastrutture, nella ricerca e nella formazione. Per questo, sarà determinante l'utilizzo degli importanti fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) messi a disposizione dall'Europa. Queste risorse rappresentano un'occasione irripetibile per rilanciare la nostra città e i territori che fanno parte della Grande Milano. Sono risorse in grado di mettere a terra molti progetti a lungo attesi e di estrema importanza. A cominciare dalle infrastrutture materiali e immateriali. E in particolare la banda ultra larga che potrebbe imprimere una accelerazione decisiva al potenziamento della digitalizzazione e della trasmissione dei dati”. (Rem)