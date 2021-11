© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell'attivismo per il clima "farò di tutto per favorire l'integrazione dei giovani africani. Loro pagano un prezzo molto più alto dei nostri". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Dobbiamo imparare tutti", ha aggiunto. (Rin)