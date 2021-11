Libia: “Haartez”, Saddam Haftar a Tel Aviv per cercare assistenza militare e diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio del generale libico Khalifa Haftar, Saddam, si è recato la scorsa settimana in Israele a bordo di Dassault Falcon di fabbricazione francese, targa P4-RMA, proveniente da Dubai. Lo riferisce il quotidiano “Hareetz”, spiegando che l’uomo forte della Cirenaica sta cercando “assistenza militare e diplomatica da Israele in cambio dell’avvio di relazioni diplomatiche con Gerusalemme”, nel caso in cui Haftar dovesse guidare il prossimo governo libico dopo le elezioni previste a fine anno. L'aereo in questione, che già in passato aveva trasportato l’entourage di Haftar all’estero, è rimasto a terra per 90 minuti circa, per poi proseguire verso la sua destinazione finale in Libia. La notizia è stata diffusa originariamente lunedì, primo novembre, via Twitter dal giornalista israeliano Itay Blumental ed era stata ripresa poco dopo anche dall’emittente televisiva panaraba qatariota “Al Jazeera”. (segue) (Lit)