Libia: “Haartez”, Saddam Haftar a Tel Aviv per cercare assistenza militare e diplomatica (2)

- Saddam Haftar, spiega il giornale israeliano, è assistito da società di pubbliche relazioni e consulenti strategici della Francia e degli Emirati Arabi Uniti. “Hareetz” ipotizza che tra i consiglieri potrebbero esserci anche alcuni israeliani, spiegando che Saddam è considerato il braccio destro del padre 77enne: quest’ultimo è stato ricoverato d’urgenza tre anni fa in un ospedale militare di Parigi in pericolo di vita. Da allora, il figlio del "feldmaresciallo" ha aumentato la sua influenza nei ranghi dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Non è chiaro chi abbia incontrato Saddam Haftar durante il suo breve soggiorno all'aeroporto Ben-Gurion. In passato, tuttavia, fonti stampa hanno indicato che Haftar avrebbe intrattenuto contatti segreti con Israele, in particolare attraverso il dipartimento Tevel del Mossad, responsabile delle relazioni clandestine con le controparti dell'intelligence israeliana all'estero, con le organizzazioni non statali e i governi che non hanno relazioni diplomatiche ufficiali con Israele. Ad oggi, aggiunge il giornale, il Tevel ha stabilito contatti con quasi 200 entità. (Lit)