Imprese: Sangalli (Confcommercio), in prossimi anni ci attende la più grande sfida dal dopoguerra

- I prossimi anni rappresenteranno per Milano e per il nostro Paese, “la più grande sfida dal dopoguerra a oggi. C'è stato un prima e ci sarà un dopo: resilienza e rilancio. Affrontare l'emergenza prima, ricostruire il futuro adesso”. Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di Confcommercio alla cerimonia della consegna del premio "Impresa e lavoro" che si è tenuta oggi al Teatro alla Scala. “L'emergenza sanitaria - ha proseguito - ha reso ancora più urgente la necessità di adottare un percorso di sviluppo innovativo, aperto alla attrattività internazionale, alle infrastrutture e alle nuove tecnologie ma nello stesso tempo più attento alla sostenibilità, ai temi della salute e della qualità della vita. percorsi di economia circolare sono e saranno sempre più importanti per uno sviluppo che possa limitare l'impatto ambientale del sistema produttivo”. “Un segnale incoraggiante è rappresentato dal numero in crescita di start up innovative presenti sul nostro territorio, quasi tremila, spesso guidate proprio da giovani e che da sole pesano per il 20 per cento sul totale nazionale”, ha concluso. (Rem)