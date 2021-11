Energia: Cingolani, in primo quarto 2022 mitigazione costo gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle bollette "potrebbero esserci ulteriori aumenti, ma gli analisti presumono che nel primo quarto del prossimo anno con l'entrata a regime del Nord Stream il costo dovrebbe essere mitigato". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Quando saremo tutti rinnovabili questo problema non ci sarà", per diventarlo "noi dobbiamo essere molto bravi ad onorare gli impegni del Pnrr", ha aggiunto. (Rin)