Sahara occidentale: re del Marocco Mohammed VI, “la nostra sovranità non è negoziabile”

- La sovranità del Marocco sui territori del Sahara "non era, non è e non sarà mai sul tavolo dei negoziati". A dirlo è stato il sovrano marocchino, Mohammed VI, in un discorso in occasione del 46mo anniversario della "Marcia Verde", che nel 1975 sancì l’annessione dell’ex colonia spagnola del Sahara occidentale. “Vorrei dire a coloro che hanno atteggiamenti ambigui o ambivalenti, che il Marocco non avrà con loro alcuna transazione economica o commerciale in cui non sia compreso il Sahara marocchino”, ha sottolineato Mohammed VI, in riferimento a una recente sentenza europea che ha bocciato l’accordo commerciale che prevede l’acquisto da parte dell'Ue di prodotti (in particolare ittici) nelle acque della regione contesa sotto controllo marocchino. Al contrario, il monarca ha espresso il suo apprezzamento ai Paesi con cui il Marocco ha stretto accordi o partnership e che considerano le “province meridionali del Regno” parte integrante del territorio nazionale del Marocco. "Abbiamo partner internazionali onesti che investono, insieme al nostro settore privato, in un ambiente chiaro e trasparente, a beneficio delle popolazioni della regione", ha affermato il re. “Grazie a questi progetti, le regioni sahariane sono diventate uno spazio aperto per lo sviluppo e per gli investimenti nazionali ed esteri”, ha sottolineato ancora Mohammed VI. La questione del Sahara non può prescindere dell'unità nazionale del Regno, ha detto il monarca, lanciando poi un monito. “Questo richiede a tutti – ciascuno nel proprio ambito di competenza – di rimanere pronti e vigili per difendere l'unità e l'integrità territoriale della nazione e per promuovere lo sviluppo e le conquiste politiche realizzate nelle nostre province meridionali”, ha detto Sua Maestà il Re. Il Monarca ha poi reso omaggio alle Forze armate reali, alla Gendarmeria reale, alle Forze di sicurezza nazionale, alle Forze ausiliari, alle autorità del governo locale e ai Servizi di emergenza “per essersi sempre mobilitati, sotto la mia guida, per difendere l'unità della patria e preservarne la sicurezza e la stabilità”. (segue) (Mar)