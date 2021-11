Sahara occidentale: re del Marocco Mohammed VI, “la nostra sovranità non è negoziabile” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Mohammed VI vanno inquadrate nell'escalation della tensione con l'Algeria. La presidenza algerina, infatti, ha accusato nei giorni scorsi Rabat di aver ucciso tre camionisti algerini sulla strada che collega Nouakchott, la capitale della Mauritania, alla città algerina meridionale di Ouargla, minacciando misure ritorsive. Da parte sua, il governo marocchino ha dichiarato di non voler essere coinvolto “nelle provocazioni del suo vicino orientale, l’Algeria”. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato le due parti al dialogo per frenare l’escalation di tensione degli ultimi mesi. Anche l’Italia segue da molto da vicino la questione del Sahara occidentale e auspica la ripresa dei negoziati diretti tra le parti coinvolte, anche grazie all'opera del nuovo inviato Onu, l'ex sottosegretario e viceministro degli Affari esteri Staffan de Mistura. “Abbiamo sempre sostenuto con convinzione il ruolo svolto dalle Nazioni Unite e, al riguardo, abbiamo appreso con soddisfazione la nomina del diplomatico italo-svedese Staffan de Mistura a inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite. È auspicabile che il suo impegno contribuisca, nonostante l'attuale situazione di tensione, alla ripresa dei negoziati diretti tra le parti in vista di una soluzione equa e duratura della questione, che tenga debitamente conto dei diritti del popolo saharawi", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista concessa al quotidiano algerino “El Moudjahid”. (segue) (Mar)