Nucleare: Cingolani, Italia non può esplorare nuova tecnologia

- "Si chiama nucleare, ma sono motori di sommergibili, ma è meno potente e più sicura", la tecnologia che stanno esplorando alcuni Paesi. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Sono un tecnico e non devo farmi votare", ma la "tassonomia ci dirà cosa è lecito e cosa non lo è, dopodiché ogni Stato sceglierà il suo mix energetico", ha spiegato per poi chiarire che per ciò che riguarda L'Italia, "anche volendo, non abbiamo la possibilità di esplorare questa tecnologia come altri Paesi". (Rin)