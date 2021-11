Romania: domani al via visita negli Usa del ministro degli Esteri Aurescu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri romeno, Bogdan Aurescu, domani a Washington, avrà un incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nell'ambito della visita che sta conducendo negli Stati Uniti, in programma da domani e fino al 9 novembre. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Bucarest, la visita segna, allo stesso tempo, l'apertura ufficiale del settimo incontro del dialogo strategico romeno-statunitense per l'attuazione della dichiarazione congiunta per il partenariato strategico per il 21mo secolo tra la Romania e gli Stati Uniti, firmata nel 2011. "Organizzato nel contesto simbolico di celebrare, nel 2021, momenti di anniversario nella relazione bilaterale - dieci anni dall'adozione della Dichiarazione congiunta per il partenariato strategico per il 21mo secolo e la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo sulla collocazione di sistema di difesa balistica degli Stati Uniti in Romania, nonché a cinque anni dall'operatività dell'impianto anti-razzo di Deveselu, la visita offrirà importanti opportunità per la riconfigurazione del solido impegno bilaterale verso il partenariato strategico e per il rafforzamento della cooperazione nella promozione di progetti di interesse comune su tutte le dimensioni del partenariato strategico", si legge nel comunicato del ministero degli Esteri romeno. Inoltre, la visita preparerà le celebrazioni, nel 2022, dei 25 anni dall'inizio del partenariato strategico tra Romania e Stati Uniti. (segue) (Rob)