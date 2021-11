Romania: domani al via visita negli Usa del ministro degli Esteri Aurescu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni tra Aurescu e Blinken si concentreranno sull'individuazione di modalità concrete per sviluppare e approfondire la cooperazione bilaterale nei settori politico, di sicurezza, militare, energetico, nonché sul rafforzamento della cooperazione economica, compresa la promozione di progetti di interconnessione strategica prioritaria per la Romania, quali il Rail2Sea ​​e la via Carpathia, nonché nel settore dell'energia nucleare civile. "Il ministro Bogdan Aurescu ribadirà, allo stesso tempo, l'interesse della Romania, in qualità di partner strategico degli Stati Uniti, per la registrazione di progressi concreti in merito all'adesione del nostro Paese al Visa waiver program, come obiettivo di grande importanza per i cittadini romeni. Verranno inoltre affrontati i recenti sviluppi in materia di sicurezza, con un accento sulla regione del Mar Nero e la sicurezza del Fianco orientale della Nato, il coordinamento all'interno della Nato, anche per quanto riguarda la negoziazione del Nuovo concetto strategico, come nonché altri temi di interesse nell'agenda transatlantica", si prosegue nel comunicato. "Inoltre, ci sarà uno scambio di opinioni sulla situazione delle relazioni con Russia, Cina, nonché sull'agenda regionale, compresi i recenti sviluppi nella Repubblica di Moldova", conclude il ministero degli Esteri romeno. (Rob)