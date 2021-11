Grecia: ministro Esteri domani a Roma a colloquio con Di Maio, martedì in Vaticano con Parolin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias inizia domani una visita di due giorno in Italia e in Vaticano. Secondo quanto riferisce il dicastero degli Esteri greco con un comunicato, Dendias sarà ricevuto domani alla Farnesina dall'omologo italiano, Luigi Di Maio. A seguito di colloqui, i due ministri si scambieranno gli strumenti di ratifica dell'Accordo tra i due Paesi sulla delimitazione delle rispettive zone marittime. A seguire ci saranno dichiarazioni congiunte alla stampa alle 12:20 circa (ora di Roma). Il 9 novembre il ministro degli Esteri greco visiterà l'Università La Sapienza di Roma, dove parlerà all'apertura del Convegno internazionale sul tema: "Il movimento filellenico italiano e la guerra d'indipendenza greca". Dendias incontrerà il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, e i membri della commissione. Durante i colloqui, dovrebbero essere toccati argomenti quali il rafforzamento delle relazioni bilaterali in tutti i settori, la cooperazione all'interno dell'Unione europea, Balcani occidentali, la situazione in Libia e gli sviluppi nel Mediterraneo orientale e in Medio Oriente. Successivamente, il ministro visiterà la sede del Programma alimentare mondiale, dove è previsto un incontro con il vicedirettore esecutivo, Amir Mahmoud Abdulla. Nel corso della sua visita in Vaticano, Dendias incontrerà il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, il 9 novembre. Durante la stessa visita inaugurerà una mostra d'arte greca, organizzata dalla ambasciata di Grecia presso la Santa Sede, sulla rappresentazione della forma umana nell'arte greca moderna, dal periodo post-bizantino all'era contemporanea. (Gra)