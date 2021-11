Algeria-Italia: presidente Mattarella in visita ad Annaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel primo pomeriggio di oggi nella città di Annaba, l’antica Ippona di epoca fenicia e romana situata nell'est dell'Algeria, per una visita di alcune ore. Ad accogliere la delegazione italiana all’aeroporto Rabah Bitat c’era il primo ministro e ministro delle Finanze “ad interim”, Aymen Benabderrahmane, accompagnato da diversi deputati. Il programma prevede una visita alla Basilica di Sant’Agostino di Ippona, tra i principali monumenti nazionali. La Basilica venne eretta verso la fine del XIX secolo in cima a una collina, nell’area archeologica di Ippona. In precedenza, vi sorgeva il tempio pagano di Baal Hammon, divinità adorata dai numidi e identificata dai romani con il dio Saturno. La Basilica ricalca la cattedrale di Cartagine ed è realizzata in marmo, onice e granito rosa. Una reliquia di Sant’Agostino – originario di Tagaste, l’odierna Soukh Aras, non distante da Annaba – è conservata nel monumento funebre posto nell’abside, che rappresenta il Santo sul letto di morte. Sul versante nord-est della collina si trovano numerose arcate di un acquedotto che, dalla vicina montagna dell’Edough, portava acqua nelle cisterne di Adriano, le quali rimasero a lungo le sole vestigia della città antica prima che venissero effettuati gli scavi. La delegazione italiana reca poi presso l’aerea archeologica di Ippona, per una visita e breve sosta con veduta sulla circostante area. Qui ha sede uno dei musei più ricchi dell’Algeria, ospitando più di ventimila pezzi provenienti da siti archeologici adiacenti alla famosa località algerina, che risalgono alla preistoria, ai periodi numide, romano, della dinastia berbera degli Hafsidi, fino ad arrivare all’epoca ottomana e coloniale. Gli splendidi mosaici, in particolare quello raffigurante una scena di caccia, provenienti dal vicino sito archeologico, sono esempi eccezionali di quest’arte che ebbe la maggiore fioritura nei secoli III e IV d.C. Quella al Museo è l’ultima tappa che segna la fine della visita di Stato. (Ala)