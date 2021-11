Difesa: Mulè al 37mo stormo di Trapani Birgi, "Eurofighter Typhoon vanto Forze armate e nostra industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha visitato il 37mo stormo di Trapani Birgi, "reparto glorioso" dell'Aereonautica militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale per 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. "Ho avuto la possibilità di volare a bordo del velivolo di ultima generazione Eurofighter Typhoon, vanto delle nostre Forze armate e della nostra industria - ha dichiarato Mulè - di cui ho potuto testare capacità operative e tecnologiche all'avanguardia in vista della imminente consegna di due velivoli al Kuwait". Ringraziando il colonnello Moris Ghiadoni, comandante dello stormo, "per l'esperienza straordinaria", il sottosegretario si è complimentato con il personale operativo nella base "per l'efficienza e la professionalità fuori dal comune".(Rin)